سقوط عامل بناء في البلمند من مبنى قيد الإنشاء

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تمّ نقل العامل "ر.ع" سوري الجنسية الى مستشفى هيكل بواسطة الصليب الاحمر للعلاج، جراء سقوطه من مبنى قيد الانشاء على طريق البلمند.



وأشارت المعلومات إلى أن حالة الجريح وصفت بالحرجة.

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