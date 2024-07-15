عطلة الصحافة في ذكرى عاشوراء

صدر عن نقابة الصحافة البيان الآتي : "لمناسبة ذكرى عاشوراء، تتوقف الصحف عن العمل يوم الاربعاء الواقع فيه 17 تموز 2024 ، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".

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