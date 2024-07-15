توقيف مطلوب بتجارة اسلحة على طريق عام حلبا.. هذا ما عثر عليه بحوزته

تمكنت دورية من القوى الخاصة التابعة لقوى الأمن الداخلي من توقيف المدعو "و.ج" على طريق عام حلبا بالقرب من مفرق منيارة.



وأفادت المعلومات بأن الموقوف مطلوب بتجارة اسلحة و بشراء وبيع المسروقات.



وعثر بحوزته على سلاح غير مرخص تم تحويله مع المضبوطات الى القضاء المختص للتحقيق معه.

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