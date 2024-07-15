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لبنان

توقيف مطلوب بتجارة اسلحة على طريق عام حلبا.. هذا ما عثر عليه بحوزته

Lebanon 24
15-07-2024 | 06:29
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تمكنت دورية من القوى الخاصة التابعة لقوى الأمن الداخلي من توقيف المدعو "و.ج" على طريق عام حلبا بالقرب من مفرق منيارة.

وأفادت المعلومات بأن الموقوف مطلوب بتجارة اسلحة و بشراء وبيع المسروقات.

وعثر بحوزته على سلاح غير مرخص تم تحويله مع المضبوطات الى القضاء المختص للتحقيق معه.  
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