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لبنان

مداهمات استمرّت 5 ساعات في بريتال.. عمّ أسفرت؟

Lebanon 24
15-07-2024 | 06:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بانتهاء المداهمات في بريتال والتي استمرت خمس ساعات قامت فيها القوة المداهمة بملاحقة وتفتيش منازل مطلوبين.

وأسفرت المداهمة عن توقيف مطلوبين اثنين نقلا الى احد المراكز الامنية للتحقيق .
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مداهمة

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