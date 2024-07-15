مداهمات استمرّت 5 ساعات في بريتال.. عمّ أسفرت؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بانتهاء المداهمات في بريتال والتي استمرت خمس ساعات قامت فيها القوة المداهمة بملاحقة وتفتيش منازل مطلوبين.



وأسفرت المداهمة عن توقيف مطلوبين اثنين نقلا الى احد المراكز الامنية للتحقيق .

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