مراقبو الاقتصاد في النبطية سطروا محضري ضبط بحق أصحاب مولدات

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قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في النبطية، بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار، بجولات تفتيشية في المؤسسات التجارية ومحال اللحوم ومطابخ المطاعم والسناك، وكيل ورصرصة محطات المحروقات في نطاق أحياء مدينة النبطية والنبطية الفوقا وبلدة الفرديس قضاء حاصبيا، وتم تسطير محضري ضبط بحق أصحاب مولدات إشتراك كهربائي في بلدتي كفرتبنيت وميفدون بعد ورود شكاوى مواطنين بحقهم.وأثناء التحقيق تبين أنهم يتقاضون سعر الكيلو واط أعلى من السعر الرسمي المحدد من وزارة الطاقة والمياه، ووجه لهم إنذارات بضرورة الإلتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية.