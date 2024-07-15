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لبنان

خلال اليومين المقبلين.. لا تسلكوا هذه الطرق في النبطية

Lebanon 24
15-07-2024 | 07:32
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أعلنت المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ أنّه "بتاريخي 16و17-7-2024، وبمناسبة إحياء مراسم يومي "التاسع" و"العاشر" من ذكرى عاشوراء في مدينة النبطية، حيث سيشارك جمع غفير من المواطنين، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
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أولاً: منع مرور ووقوف السيّارات اعتبارًا من الساعة 8,00 وحتّى الانتهاء من تاريخ 16-7-2024 على الطرقات التالية:

شوارع مرجعيون والصباح وفقيه والسراي، وفي النقاط التالية: تمثال الصباح، تقاطع حي البياض، محيط النادي الحسيني، استراحة نانا، مثلّث بئر القنديل، مفرق المدرسة الإنجيلية، مفرق حي المسلخ، ومثلّث دار المعلمين.
-من دوار كفرّمان باتجاه تمثال الصباح.
-من دوار كفرّمان باتجاه مثلث دار المعلمين، وبالعكس".
أضاف البلاغ:" ثانياً، منع مرور ووقوف السيّارات اعتبارًا من الساعة 5،00 ولغاية الساعة 15،00 من تاريخ 17-7-2024، على الطرقات التالية:

شوارع مرجعيون والصباح وفقيه والسراي، وفي النقاط التالية: تمثال الصباح، تقاطع حي البياض، محيط النادي الحسيني، استراحة نانا، مثلّث بئر القنديل، مفرق المدرسة الإنجيلية، مفرق حي المسلخ، مثلّث دار المعلمين، دوار كفرّمان باتجاه تمثال الصباح.
ثالثاً: على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية ان يحوّلوا مسارهم بما لا يؤدّي إلى دخولهم مدينة النبطية بالتواريخ والأوقات المحددة أعلاه.

رابعًا: يُمنع إطلاق الطائرات المسيّرة (Drones) في سماء مدينة النبطية في التاريخين المذكورين أعلاه".

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمة وتوجيهاتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. 

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