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لبنان

"الحزب" يستهدف التجهيزات التجسسية في هذا الموقع الإسرائيلي

Lebanon 24
15-07-2024 | 08:03
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أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

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