"الحزب" يستهدف التجهيزات التجسسية في هذا الموقع الإسرائيلي

أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏



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