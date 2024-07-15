90 ألف لبناني نزحوا والزراعة تحتضر.. وزير يكشف ما فعلته إسرائيل في الجنوب

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لفت وزير البيئة ناصر ياسين إلى أن أكثر من 90 ألفا من سكان القرى الحدودية هجروا منذ بدء الاعتدءات الإسرائيلية.وأكّد ياسين في حديث للتلفزيون العربي أن العدو اعتمد أسلوب التدمير الممنهج لقرى حدودية منذ بدء الاعتداءات.وكشف ياسين أن القطاع الزراعي شبه متوقف جراء القصف والحرائق بسبب استخدام الفوسفور الأبيض.وأضاف:" إسرائيل تمعن في تنفيذ سياسة الأرض المحروقة لتهجير سكان القرى الحدودية، ونحاول تأمين احتياجات نحو 60 ألف لبناني لا يزالون يقيمون في القرى الحدودية".