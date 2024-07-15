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لبنان

الطيران الإسرائيلي يستهدف مروحين مجدداً.. وإصابات بغارة على ميس الجبل

Lebanon 24
15-07-2024 | 08:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الإسرائيلي أغار مجدداً مستهدفاً بلدة مروحين في المكان عينه الذي استهدف فيه المنطقة في غارة سابقة اليوم، ونجا فريق المسعفين التابع لكشافة الرسالة الاسلامية.

 كما افادت معلومات اولية عن وقوع اصابات جراء الغارة التي استهدفت بلدة ميس الجبل وتم نقلهم الى احد المستشفيات.
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