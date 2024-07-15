31
o
بيروت
35
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن استمرار تنفيذ المهام في لبنان.. هذا آخر ما أعلنته اليونيفيل
Lebanon 24
15-07-2024
|
08:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد قائد قوات اليونيفيل في لبنان الجنرال أرولدو لازارو ساينز أن "عمل قواتنا يعد أمرا حاسما لتحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق في لبنان".
وأضاف أن "قوات حفظ السلام على استعداد للمساعدة في تخفيف التصعيد والعودة إلى وقف الأعمال العدائية". (الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قلق مصري من العدوان الإسرائيلي على لبنان...اليونيفيل: يقلقنا ارتفاع التوتّر
Lebanon 24
قلق مصري من العدوان الإسرائيلي على لبنان...اليونيفيل: يقلقنا ارتفاع التوتّر
15/07/2024 16:57:01
15/07/2024 16:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يُطالب بالتجديد لـ "اليونيفيل" من دون أيّ تعديلات و"الفصل السابع" لن يمرّ!
Lebanon 24
لبنان يُطالب بالتجديد لـ "اليونيفيل" من دون أيّ تعديلات و"الفصل السابع" لن يمرّ!
15/07/2024 16:57:01
15/07/2024 16:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في مقر قيادة "اليونيفيل" أثناء اجتماع نواب لبنانيين مع قائد القوة الأممية
Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في مقر قيادة "اليونيفيل" أثناء اجتماع نواب لبنانيين مع قائد القوة الأممية
15/07/2024 16:57:01
15/07/2024 16:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان يثمن المشاركة الالمانية الفاعلة في عداد قوات اليونيفيل والتعاون المستمر بينها وبين الجيش والعمل الانمائي الذي تقوم به وحدات اليونيفيل في عدد من المناطق الجنوبية
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان يثمن المشاركة الالمانية الفاعلة في عداد قوات اليونيفيل والتعاون المستمر بينها وبين الجيش والعمل الانمائي الذي تقوم به وحدات اليونيفيل في عدد من المناطق الجنوبية
15/07/2024 16:57:01
15/07/2024 16:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
اليونيفيل
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... وهذه تفاصيلها؟
Lebanon 24
زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... وهذه تفاصيلها؟
22:57 | 2024-07-14
14/07/2024 10:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي لافت عن "محاولة اغتيال ترامب".. ماذا كشف عنها؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي لافت عن "محاولة اغتيال ترامب".. ماذا كشف عنها؟
10:00 | 2024-07-14
14/07/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
05:31 | 2024-07-15
15/07/2024 05:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف كبير يخصّ "حزب الله".. بروفيسور إسرائيلي يعلنه!
Lebanon 24
إعتراف كبير يخصّ "حزب الله".. بروفيسور إسرائيلي يعلنه!
15:00 | 2024-07-14
14/07/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مثيرة عن طائرة لدى "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث!
Lebanon 24
معلومة مثيرة عن طائرة لدى "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث!
14:00 | 2024-07-14
14/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:39 | 2024-07-15
أمراض معدية تنتشر في أحياء بيروتية بسبب انقطاع المياه والكهرباء.. وتحذير!
09:31 | 2024-07-15
حريق في منزل بطرابلس.. هل من إصابات؟
09:27 | 2024-07-15
حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات.. تجنبوها
09:21 | 2024-07-15
أطلقوا النار عليه في شمسطار وفرّوا إلى جهة مجهولة!
09:17 | 2024-07-15
بيان من "السرايا اللبنانية لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي".. هذا ما جاء فيه
09:09 | 2024-07-15
"جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان" نعت السفير مارسيل لوجيل
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
15/07/2024 16:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
15/07/2024 16:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
15/07/2024 16:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24