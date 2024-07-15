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لبنان

عن استمرار تنفيذ المهام في لبنان.. هذا آخر ما أعلنته اليونيفيل

Lebanon 24
15-07-2024 | 08:26
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أكّد قائد قوات اليونيفيل في لبنان الجنرال أرولدو لازارو ساينز أن "عمل قواتنا يعد أمرا حاسما لتحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق في لبنان".

وأضاف أن "قوات حفظ السلام على استعداد للمساعدة في تخفيف التصعيد والعودة إلى وقف الأعمال العدائية". (الجزيرة)
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