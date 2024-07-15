عن استمرار تنفيذ المهام في لبنان.. هذا آخر ما أعلنته اليونيفيل

أكّد قائد قوات اليونيفيل في لبنان الجنرال أرولدو لازارو ساينز أن "عمل قواتنا يعد أمرا حاسما لتحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق في لبنان".



وأضاف أن "قوات حفظ السلام على استعداد للمساعدة في تخفيف التصعيد والعودة إلى وقف الأعمال العدائية". (الجزيرة)

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