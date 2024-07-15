"جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان" نعت السفير مارسيل لوجيل

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نعت جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان Légion d’honneur عضو هيئتها الادارية السفير مارسيل غبريال لوجيل الذي انتقل الى رحمته تعالى امس .وقالت الجمعية في بيان اصدرته اليوم ، ان السفير لوجيل الذي تنّقل سفيراً لفرنسا في بلدان عربية عدة ، اختار لبنان مقراً لاقامته لانه احبه وصاهره وخدم بلاده من خلال الاهتمام باوضاع ابناء الجالية الفرنسية فيه حيث حاز على ثقتهم وانتخبوه رئيسا للاتحاد الذي يمثلهم . كذلك كان حضور السفير لوجيل في "جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان " فاعلاً ومؤثرا منذ تأسيسها في العام 2001 اذ انتخب مراراً عضواً في هيئتها الادارية ورئيساً للجنة العلاقات اللبنانية - الفرنسية فيها ومتابعاً للانشطة الثقافية والفكرية والاجتماعية التي تقوم بها .واعتبر بيان الجمعية ان غياب السفير لوجيل خسارة كبيرة ليس فقط لعائلته وعارفيه، بل للجمعية ايضاً التي رفدها بالكثير من الاقتراحات والنشاطات التي عززت حضورها وتفاعلها في المجتمعين اللبناني والفرنسي انطلاقاً من خبرته الديبلوماسية وعلاقاته الواسعة .