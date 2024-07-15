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لبنان

الموسوي: المقاومة الإسلامية تخوض أكبر حرب جوية ضد العدو الصهيوني

Lebanon 24
15-07-2024 | 08:59
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 أشار عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور أبراهيم الموسوي، إلى أن "المقاومة تقصف مواقع العدو الصهيوني بالصواريخ والمسيّرات، وأكبر حرب جوية تخوضها اليوم المقاومة ومحور المقاومة، وليس الأنظمة العربية، والكل يعلم ما تلحقه المقاومة من الأذى والإرباك للعدو".
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وقال في المجلس العاشورائي الذي يقيمه "حزب الله" في بلدة النبي شيت: "أصبحنا اليوم في موقع عظيم، لأن المقاومة الإسلامية تخوض بعد تسعة شهور أكبر حرب جوية ضد العدو الصهيوني، وربما يُقال: ليس لديها ما تملكه الأنظمة العربية من طائرات F-15 و F-16، وصواريخ، وغيرها من أحدث الأسلحة. ولكن السؤال هل جاءت الأنظمة بهذه الأسلحة لمحاربة إسرائيل؟".
 
 
وأضاف: "إسرائيل هي من أعطت الإذن كي يحصلوا عليها؛ هذه الأسلحة هي لكي تحافظ الأنظمة على نفسها من شعوبها، ولتقاتل دولاً عربية أخرى، أو لتتصدى لصواريخ محور المقاومة التي تطلق من إيران واليمن والعراق إذا ما استهدفت إسرائيل، فهذه الترسانة من الأسلحة هي لحماية إسرائيل ومصالحها".
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