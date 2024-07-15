حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات.. تجنبوها

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تشهد العديد من الطرقات اللبنانية حركة مرور كثيفة بعد ظهر اليوم، الإثنين.وحسب غرفة التحكم المروري، فإن حركة المرور كثيفة على كورنيش المزرعة بالاتجاهين، كذلك حركة المرور كثيفة على اوتوستراد شارل حلو باتجاه نهر الموت وصولا حتى انطلياس.ولفتت غرفة التحكم إلى أن حركة المرور كثيفة أيضا على جادة شارل مالك الاشرفية.