Advertisement

لبنان

حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات.. تجنبوها

Lebanon 24
15-07-2024 | 09:27
A-
A+
Doc-P-1222913-638566579047848282.png
Doc-P-1222913-638566579047848282.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد العديد من الطرقات اللبنانية حركة مرور كثيفة بعد ظهر اليوم، الإثنين.

وحسب غرفة التحكم المروري، فإن حركة المرور كثيفة على كورنيش المزرعة بالاتجاهين، كذلك حركة المرور كثيفة على اوتوستراد شارل حلو باتجاه نهر الموت وصولا حتى انطلياس.
Advertisement

ولفتت غرفة التحكم إلى أن حركة المرور كثيفة أيضا على جادة شارل مالك الاشرفية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:07 | 2024-07-15
11:44 | 2024-07-15
11:33 | 2024-07-15
11:30 | 2024-07-15
11:27 | 2024-07-15
11:17 | 2024-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24