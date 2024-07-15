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لبنان

حريق في منزل بطرابلس.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
15-07-2024 | 09:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حريقاً اندلع بأحد المنازل في محلة ساحة الدفتردار في طرابلس.

وفيما عمل فوج اطفاء طرابلس على اخماد الحريق، لم يتم تسجيل اصابات والاضرار اتت مادية.
 
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حريق

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