حريق في منزل بطرابلس.. هل من إصابات؟

Advertisement

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حريقاً اندلع بأحد المنازل في محلة ساحة الدفتردار في طرابلس.وفيما عمل فوج اطفاء طرابلس على اخماد الحريق، لم يتم تسجيل اصابات والاضرار اتت مادية.