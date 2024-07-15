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لبنان
أمراض معدية تنتشر في أحياء بيروتية بسبب انقطاع المياه والكهرباء.. وتحذير!
Lebanon 24
15-07-2024
|
09:39
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كشف مجلس محافظة بيروت في حركة "الناصريين المستقلين المرابطون"، أن "أهالي العاصمة بيروت، بمذاهبها وطوائفها، يعانون منذ عشرة أيام من انقطاع مياه الشفه، عن كافة المنازل ونقاط تعبئة المياه العامة، في موسم الحر هذا، كما يعانون من الانقطاع التام للكهرباء"، واضعا "هذه المعاناة الاجتماعية عند المسؤولين في فيدرالية المذاهب والطوائف المهيمنة على الإدارة الرسمية".
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وفي بيان له، حذر المجلس من "بدايات ظهور أمراض معدية، في بعض الأحياء من بيروت، منها الجلدية والاسهال والقيء وجفاف الجسم عند الأطفال"، داعيا إلى "المواجهة الاجتماعية والصحية، وتجميع وتوحيد الجهود لمواجهة مافيا الموتورات الكهربائية".
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