Advertisement

لبنان

اللواء خير من مطمر سرار: لرمي النفايات وفقا لتعليمات وزارة البيئة

Lebanon 24
15-07-2024 | 10:07
A-
A+
Doc-P-1222923-638566602020159676.png
Doc-P-1222923-638566602020159676.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشرف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، بحضور محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، على المرحلة الثالثة من إطفاء حريق مطمر سرار بعد البدء بردم الحريق وفتح ممرات للسيطرة عليه من كافة الجوانب. 
Advertisement
 
وشكر خير "الله على سلامة سكان منطقة سرار"، وحيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير البيئة ناصر ياسين، متمنيا ان "التعاون مع أصحاب المكبات بهدف مساعدة الناس، ورمي النفايات وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة البيئة منعا للرمي العشوائي، فالدولة إلى جانب المواطن وأصحاب المشاريع، لذلك يجب عليهم المحافظة على حماية البيئة بعد ٤٨ ساعة من الحريق الذي تمت السيطرة عليه" .

بدوره، قال محافظ عكار: "نشكر دولة الرئيس ميقاتي والهيئة العليا للاغاثة على رأسها اللواء الخير على جهوده التي قام بها، والدفاع المدني، والنواب الممثلين معنا"، مؤكدا أنه "سيتم متابعة خطة انشاء مطمر صحي مع وزير البيئة" .
 
وكانت جولة على الأعمال الجارية بحضور ممثل النائب محمد سليمان خالد المحمد، ممثل النائب اسعد درغام عامر برهان، ممثل النائب سجيع عطية واستشاري الهيئة شركة "خطيب وعلمي" المهندس زياد ديب ولجنة متابعة حريق مطمر سرار.
 

ووعدت شركة "الأرز" للتعهدات بإنهاء الحريق في مطمر سرار خلال ٤٨ ساعة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:07 | 2024-07-15
11:44 | 2024-07-15
11:33 | 2024-07-15
11:30 | 2024-07-15
11:27 | 2024-07-15
11:17 | 2024-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24