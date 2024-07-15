اللواء خير من مطمر سرار: لرمي النفايات وفقا لتعليمات وزارة البيئة

أشرف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، بحضور محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، على المرحلة الثالثة من إطفاء حريق مطمر سرار بعد البدء بردم الحريق وفتح ممرات للسيطرة عليه من كافة الجوانب.

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وشكر خير "الله على سلامة سكان منطقة سرار"، وحيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير البيئة ناصر ياسين، متمنيا ان "التعاون مع أصحاب المكبات بهدف مساعدة الناس، ورمي النفايات وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة البيئة منعا للرمي العشوائي، فالدولة إلى جانب المواطن وأصحاب المشاريع، لذلك يجب عليهم المحافظة على حماية البيئة بعد ٤٨ ساعة من الحريق الذي تمت السيطرة عليه" .



بدوره، قال محافظ عكار: "نشكر دولة الرئيس ميقاتي والهيئة العليا للاغاثة على رأسها اللواء الخير على جهوده التي قام بها، والدفاع المدني، والنواب الممثلين معنا"، مؤكدا أنه "سيتم متابعة خطة انشاء مطمر صحي مع وزير البيئة" .



وكانت جولة على الأعمال الجارية بحضور ممثل النائب محمد سليمان خالد المحمد، ممثل النائب اسعد درغام عامر برهان، ممثل النائب سجيع عطية واستشاري الهيئة شركة "خطيب وعلمي" المهندس زياد ديب ولجنة متابعة حريق مطمر سرار.





ووعدت شركة "الأرز" للتعهدات بإنهاء الحريق في مطمر سرار خلال ٤٨ ساعة.