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لبنان

عند الحدود اللبنانية- السورية... غارة إسرائيلية على سيارة ومعلومات عن سقوط شهداء

Lebanon 24
15-07-2024 | 10:46
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أفادت معلومات "لبنان 24" بأن مسيرة للعدو الإسرائيلي أغارت على سيارة عند الحدود اللبنانية- السورية.

وأشارت المعلومات إلى سقوط شهداء.
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غارة

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