وزير السياحة: سنبقى صامدين في هذه الارض ولن نتركها

أكد وزير السياحة وليد نصار "استمرار تصحيح الامتحانات الرسمية، وصدور النتائج في غضون أسبوعين إضافةً الى العمل على تطوير المناهج التعليمية من قبل مركز البحوث والانماء كي يتماشى مع الذكاء الاصطناعي وتطور العصر".

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جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته بحفل تخريج طلاب ثانوية الراهبات الانطونيات في غزير، استهلها بتوجيه التحية والتقدير من قبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي لإدارة المدرسة .

وشدد على أهمية "وجود فرع لمدرسة الراهبات الأنطونيات في منطقة الجنوب مما يدحض ما يشاع عن إمكانية تقسيم لبنان يوما ما ، فنحن شعب متمسك بكل لبنان من جنوبه إلى أقصى الشمال وسنبقى في هذه الأرض صامدين ولن نتركها".



كما تطرق إلى حملة وزارة السياحة "مشوار رايحين مشوار" التي اطلقتها منذ أسبوعين و"شهدت حتى الآن أكثر من مليون ومائة مشاهدة على اليوتيوب"، وقال: "تبين لنا من أناس متخصصين أن عدد الوافدين إلى لبنان في الأشهر الستة الأولى من هذا العام هو أقل واحد بالألف فقط مقارنة بالعام السابق بالرغم من حرب غزة والجنوب ، وهذا مؤشر إيجابي مهم. فنحن أناس إيجابيون وأبناء رجاء وأمل ولبنان هو لكل أبنائه".



ثم توجه نصار الى الخريجين بالقول: " لا تيأسوا ، فأنا لست وريثا سياسيا لأبي أو جدي بل عملت بجهد وتوكلت على نفسي لأصل إلى ما أنا عليه ، والشيء المهم للوصول هو التحلي بالتواضع فأنتم تخلقون المراكز وليست المراكز هي التي تعلي شأنكم".



أضاف: " الشيء الثاني المهم هو حب المعرفة وعلينا ان لا نخجل بأن نقول لا نعرف ونبحث عن المعرفة دائما دون خوف أو يأس ، فأنتم تحظون بدعم أهاليكم الذين يستحقون كل تحية وتقدير لما يضحون به من أجل أبنائهم وعليكم تقديرهم لأنهم أكثر من يحبكم ويدرك مصلحتكم".



وختم: " لبنان يعاني منذ عشرات السنين من التقلبات والسياسات والمصالح والفساد والسرقة ، ويؤلمني كثيرا رؤية الصبايا والشباب الذين يتخرجون ويفكرون بالهجرة خوفا من المستقبل ،لا تخافوا، فأنتم تمثلون نموذج لبنان المواهب واللغات والثقافة والتربية وستكونون من قياديي المستقبل وأمل الوطن".