الحاج حسن التقى السفير الإيطالي.. وبحث في مجالات التعاون المشتركة بين البلدين

التقى وزير الزراعة عباس الحاج حسن، السفير الإيطالي الجديد فابريسيو مارسيللي، وبحث معه في مجالات التعاون المشتركة بين البلدين، لا سيما الخبرات التقنية في مجال الزراعة والمشاريع المنفذة في لبنان.

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وتمنى الحاج حسن "ضرورة تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة"، شاكرا "الحكومة الإيطالية على تعاونها الزراعي مع لبنان في المرحلة السابقة".كذلك خلال اللقاء، تم عرض المشاريع في المناطق اللبنانية واستراتيجية وزارة الزراعة 2025-2030، خصوصا البقاع والشمال.كما عرض الحاج حسن أمام السفير الإيطالي الأضرار الزراعية التي يتعرض لها لبنان من خلال الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان.وتم الحديث عن "الإنتاج اللبناني في مجال زيت الزيتون والعنب والمشمش والعسل، التي تعتبر من المنتجات اللبنانية التي يتم تسويقها في أوروبا وتنافس منتجات الدول الأخرى".وأكد الحاج حسن "الحرص الدائم على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين"، شاكرا لـ"السفير الإيطالي الجهود المبذولة، وبخاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان".