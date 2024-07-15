عملية جديدة.. ماذا قصف "حزب الله" قبل قليل؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عملية جديدة ضد موقعٍ عسكريّ تابع للجيش الإسرائيلي.

وذكر الحزب أن العملية تمت عند الساعة 5.40 مساءً، مُستهدفة موقع السماقة في تل كفرشوبا اللبنانية المُحتلة بقذائف المدفعية.