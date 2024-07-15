جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء يوم الخميس المُقبل

علِم "لبنان24" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء صباح الخميس المُقبل لمناقشة رسالة وزير الدفاع الوطني موريس سليم والبت بشأنها.

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