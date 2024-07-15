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لبنان

جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء يوم الخميس المُقبل

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
15-07-2024 | 11:27
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علِم "لبنان24" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء صباح الخميس المُقبل لمناقشة رسالة وزير الدفاع الوطني موريس سليم والبت بشأنها.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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