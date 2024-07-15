29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء يوم الخميس المُقبل
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
15-07-2024
|
11:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
علِم "لبنان24" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء صباح الخميس المُقبل لمناقشة رسالة وزير الدفاع الوطني موريس سليم والبت بشأنها.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: المطلوب منا جميعاً زيادة وعي اللبنانيين لأهمية الكشف المبكر والوقاية من السرطان وضرورة اتباع نمط حياة صحي وتجنب العوامل الخطرة
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: المطلوب منا جميعاً زيادة وعي اللبنانيين لأهمية الكشف المبكر والوقاية من السرطان وضرورة اتباع نمط حياة صحي وتجنب العوامل الخطرة
15/07/2024 21:38:59
15/07/2024 21:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقاء في فندق موفنبيك: الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وما يشهده من قتل مُتعمد لأهله وتدمير للبلدات واحراق للمزروعات ليس فقط محل ادانة واستنكار من قبلنا بل هو عدوان تدميري وإرهابي موصوف
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقاء في فندق موفنبيك: الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وما يشهده من قتل مُتعمد لأهله وتدمير للبلدات واحراق للمزروعات ليس فقط محل ادانة واستنكار من قبلنا بل هو عدوان تدميري وإرهابي موصوف
15/07/2024 21:38:59
15/07/2024 21:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: اللبنانيون لديهم إرادة العيش والتحدي رغم كل الظروف الصعبة
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: اللبنانيون لديهم إرادة العيش والتحدي رغم كل الظروف الصعبة
15/07/2024 21:38:59
15/07/2024 21:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماع صحيّ في إتحاد بلديات صور بحضور وزير الصحة فراس الأبيض
Lebanon 24
"لبنان24": كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماع صحيّ في إتحاد بلديات صور بحضور وزير الصحة فراس الأبيض
15/07/2024 21:38:59
15/07/2024 21:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
لبنان
نجيب ميقاتي
الحكومة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... وهذه تفاصيلها؟
Lebanon 24
زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... وهذه تفاصيلها؟
22:57 | 2024-07-14
14/07/2024 10:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
Lebanon 24
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
12:07 | 2024-07-15
15/07/2024 12:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
05:31 | 2024-07-15
15/07/2024 05:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف كبير يخصّ "حزب الله".. بروفيسور إسرائيلي يعلنه!
Lebanon 24
إعتراف كبير يخصّ "حزب الله".. بروفيسور إسرائيلي يعلنه!
15:00 | 2024-07-14
14/07/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير في محيط مرفأ بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حريق كبير في محيط مرفأ بيروت.. شاهدوا الفيديو
04:24 | 2024-07-15
15/07/2024 04:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
14:00 | 2024-07-15
وُجدت في لبنان وحاولت قتل محمد الضيف.. تقرير إسرائيلي عن "قنبلة ذكية"!
13:51 | 2024-07-15
معلومات.. من هو "قاطرجي" الذي اغتالته إسرائيل على طريق بيروت - دمشق؟
13:30 | 2024-07-15
شهداء وجرحى.. قصفٌ إسرائيلي عنيف يضربُ بنت جبيل!
13:29 | 2024-07-15
عن انقطاع الانترنت.. هذا ما أوضحه كريدية
13:12 | 2024-07-15
إليكم الموعد.. متى ستصدر نتائج إمتحانات "المهني"؟
13:00 | 2024-07-15
أمرٌ لن يفعله "حزب الله" ضد إسرائيل.. باحث إسرائيلي يعلنه!
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
15/07/2024 21:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
15/07/2024 21:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
15/07/2024 21:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24