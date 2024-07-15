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لبنان

في ظل التطورات في الجنوب.. هذا ما قاله "اليونيفيل" عن عدد قواته ومهماتها

Lebanon 24
15-07-2024 | 11:33
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أشار متحدث باسم اليونيفيل، اليوم الاثنين، الى ان الوضع في جنوب لبنان لا يزال مثيراً للقلق.


وقال في حديث لـ"الشرق" انه "مع مضي الوقت تزداد احتمالات تصاعد الحسابات الخاطئة بين إسرائيل وحزب الله"، لافتا الى ان "معدل تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله، مع انه محدود النطاق، لا يتراجع، وهذا يجعل الأوضاع تزداد سوءا". 
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وأضاف: "لا نزال نتطلع والمجتمع الدولي إلى إيجاد حل للتهدئة في جنوب لبنان".  
 
 
هذا وراى ان "التوزيع الجغرافي للقصف في جنوب لبنان يؤكد أن حزب الله وإسرائيل لا يرغبان بالتصعيد".


وقال: "لا تزال قواتنا تحمل على عاتقها 450 مهمة بشكل يومي رغم الأوضاع الأمنية جنوب لبنان"، مضيفاً: "مهماتنا لا تخرج عن نطاق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بدعم وتنسيق مع القوات اللبنانية". 

وتابع: "لدينا أكثر من 10 آلاف و500 جندي من 49 دولة في جنوب لبنان".

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