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لبنان
في بريتال.. عمليات دهم وتوقيفات بعد تعرض دورية للجيش لإطلاق نار
Lebanon 24
15-07-2024
|
12:35
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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنه "بتاريخ اليوم، وعلى أثر تعرض دورية للجيش لإطلاق نار من دون وقوع إصابات في بلدة بريتال – البقاع، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم وأوقفت ٤ أشخاص، وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات".
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وتابع البيان: "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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