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لبنان

إليكم الموعد.. متى ستصدر نتائج إمتحانات "المهني"؟

Lebanon 24
15-07-2024 | 13:12
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أعلنت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري في بيان، أن "نتائج البكالوريا الفنية لمرحلة الـBT للتعليم المهني والتقني ستصدر يوم غد الثلثاء في 16/7/2024، عند الحادية عشرة قبل الظهر".
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لمعرفة النتيجة الضغط على  الرابط الآتي: http://results.vte-gov.com/.
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