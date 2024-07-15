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لبنان
"حزب الله" ينعى أحد شهداء مجزرة بنت جبيل
Lebanon 24
15-07-2024
|
15:39
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نعى "حزب الله"، اليوم الإثنين، المواطن عامر جميل داغر (عباس)، والذي قضى إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في مدينة بنت جبيل - جنوب لبنان.
وذكر الحزب أنّ داغر هو من مواليد العام 1964 ومن مدينة بنت جبيل الجنوبية.
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