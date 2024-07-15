"حزب الله" ينعى أحد شهداء مجزرة بنت جبيل

نعى "حزب الله"، اليوم الإثنين، المواطن عامر جميل داغر (عباس)، والذي قضى إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في مدينة بنت جبيل - جنوب لبنان.

وذكر الحزب أنّ داغر هو من مواليد العام 1964 ومن مدينة بنت جبيل الجنوبية.