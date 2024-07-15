مقدمات النشرات المسائية

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قبل ثلاث غارات على مروحين وميس الجبل بعد ظهر اليوم كان ثمة تراجع في وتيرة التصعيد الإسرائيلي على جبهة الجنوب صباحا إستعدادا لجولات أخرى من الإعتداءات لكن الطيران الحربي المعادي لا يستريح من إستباحة الأجواء اللبنانية من أقصى الجنوب إلى اقصى الشمال في رسالة ترويع واستفزاز للبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا.إلا أن الجنوبيين لا يستسلمون للإعتداءات والإستفزازات وهم سطروا اليوم رسالة صمود وشجاعة أخرى في مواجهة العدو من خلال مشاركتهم في تشييع الشهيدين موسى سليمان ونجيب حلاوي في كفركلا على مرمى حجر من الحدود.أما في الجانب الآخر من الحدود فشكوى متواصلة يطلقها المستوطنون من أوضاعهم الصعبة في مستعمرات استحالت جحيما تحت وطأة ضربات المقاومةومصداقا لهذا الواقع قال رئيس بلدية حيفا: "لا أعرف ما يحدث في الشمال... لا أحد يطلعنا عما يجري كما لو أننا لسنا أكبر وأهم مدينة في الشمال... نتلقى صواريخ أكثر دقة مما كانت عليه في تموز 2006".في المقابل تابع المسؤولون الإسرائيليون إطلاق التهديدات المكررة للبنان منذ أكثر من تسعة أشهر.وقال رئيس أركان جيش الإحتلال هرتسي هليفي إن قواته تخوض قتالا عنيفا في الشمال وأضاف: "إننا مستعدون ونستعد للمرحلة المقبلة في لبنان".وفي فلسطين المحتلة لا يكاد الغزيون ينتهون من لملمة جراحات مجزرة حتى يرتكب العدو مجزرة أخرى.وعلى إيقاع هذه المجازر ترنحت المفاوضات الهادفة إلى تحقيق تهدئة في القطاع الذي يواجه العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث والثمانين بعد المئتين.وكما بات واضحا فإن أحد الأهداف التي يطمح إلى تحقيقها بنيامين نتنياهو من هذه المجازر هو التوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل حاملا معه ما يعتبره إنجازات - كاغتيال قيادي بارز في حماس مثلا- لكي يفاوض عبرها من موقع قوة ولا سيما أنه سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين المقبل في البيت الأبيض.وقد تنبهت المقاومة الفلسطينية إلى مكائد نتنياهو ومخططاته فلم تقع في فخ اتخاذ قرار بوقف مشاركتها في المفاوضات الجارية في مصر وقطر.وفي هذا السياق قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال للNBN إن عملية المواصي لم تكن عملية اغتيال لمحمد الضيف بل عملية إغتيال للإتفاق الذي كانت كل الأطراف تضغط للموافقة عليه.والعراقيل التي يضعها نتنياهو في طريق المفاوضات فضحها أيضا المسؤولون الإسرائيليون قبل الفلسطينيين إذ نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر في تل أبيب أن قادة الوفد الإسرائيلي المفاوض وجهوا انتقادات لاذعة لنتنياهو خلال اجتماعهم الأخير معه كما أكد مسؤولون أمنيون صهاينة أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التزامه بمقترح بايدن غير دقيق بعد إدخاله شروطا تعرقل الصفقةعلى أن الولايات المتحدة التي ستستقبل نتنياهو الأسبوع المقبل لا تزال تحت وطأة صدمة محاولة إغتيال رئيسها السابق دونالد ترامب.وفي أحدث تصريح له قال المرشح الجمهوري "الجريح": "كان يفترض أن أكون ميتا... لقد كانت تجربة سوريالية".ومما لا شك فيه أن ترامب سيحاول استثمار هذه التجربة في السباق الإنتخابي إلى أبعد الحدود بحيث يحول الرصاصة التي أصابت أذنه إلى رصاصة رحمة على ترشيح خصمه جو بايدن.أما الإنطلاقة فستكون من مؤتمر الحزب الجمهوري الذي ينطلق مساء اليوم في ويسكونسن وفيه سيحاول ترامب الظهور بمظهر الرئيس القوي الذي تنتظره أميركا.. كيف لا وقد أبدى الكثير من الأميركيين إعجابهم برباطة جأشه وشجاعته عندما رفع قبضته بعد لحظات من محاولة اغتياله.خفض التوتر. انه العنوان الذي يسيطر على الولايات المتحدة الاميركية اليوم. فالمعركة الرئاسية الاميركية دخلت في عهد جديد مختلف كليا بعد محاولة اغتيال دونالد ترامب .مؤتمر الحزب الجمهوري بدأ اعماله، وصورة محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس السابق تهيمن على المؤتمرين، لدرجة ان الرئيس ترامب يعكف حاليا على استبدال خطابه الذي كان قاسيا جدا بحق بايدن.ولا شك في ان التوجه الجديد سيصب في خانة ترامب. فهو كسب تعاطفا اكبر ونال تأييدا اقوى بعد محاولة الاغتيال، كما ان الحزب الديمقراطي لم يعد قادرا على التصويب عليه بقوة كما كان يفعل، في حين ان الاداء الضعيف لبايدن يرفع تلقائيا من حظوظ ترامب صاحب الاداء القوي.اقليميا مصير محمد الضيف لا يزال في دائرة المجهول . فهو لم يظهر بعد في اي صورة او اي شريط فيديو، فيما يتقصد الجيش الاسرائيلي تسريب انباء ان الضيف اصيب، وانه قد يكون قتل.في لبنان المعزوفة نفسها تتكرر. فالمعارضة لا تزال تحاول تسويق مبادرتها التي رفضها الثنائي رفضا تاما، ما يعني ان لغة التعطيل لا تزال الاقوى.نقص بالدبابات في غزة والشمال بعد نقص الجنود والضباط، هذا ما اعترف به الجيش الصهيوني اليوم، وهو العالق بين مطرقة المقاومين على جبهات الحرب والاسناد، وسندان قيادته السياسية التي لا ترى الا مصالحها الشخصية ..نقص صعب يجعل المتوافر من الدبابات حاليا لا يلبي احتياجات الحرب، بحسب الجيش، والسبب الاستهدافات التي اصابت اسطول دباباتهم بين جبهتي غزة والشمال ..هو اول اعلان من نوعه، نوع الخلاف الحاد بين القيادتين السياسية والعسكرية من تضارب الاهداف الى ضيق الامكانات، لكن كلا الطرفين على اتفاق حول ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين ..الا ان رد المقاومين الفلسطينيين واللبنانيين رفع الكلفة لدى العدو ليس بالعتاد فقط وانما بالعديد، حيث اعلن زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد ان عدد مصابي الجيش فاق التسعة الاف ومئتين وخمسين مصابا بين جندي وضابط، بينهم ثلاثة آلاف بترت اطرافهم، وستمئة وخمسون اصيبوا بشلل تام، ونحو مئتين اصيبوا بالعمى التام ..فيما العمى السياسي داخل هذه الحكومة لا يريد ان يرى خطورة هذه الأرقام، وهو المقعد عن اي قدرة على تغيير الحال ما دام يصر على استمرار هذه الحرب التي تستنزف جيشهم بكامل المقدرات ..ولن تقدر كل المساعدات على استنقاذه، رغم شرايين الدعم الاميركية وغيرها البعيدة منها والقريبة.فالاقرار بضرورة وقف الحرب هو الخيار الوحيد بحسب كبار الخبراء العسكريين والجنرالات السابقين، وان سباق بنيامين نتنياهو مع الوقت لن ينجيه كما يقولون ..وقول الميدان عند ثباته من غزة الى الحدود مع لبنان، حيث اعلنت المقاومة اليوم عن سلسلة اضافية من عمليات الواجب اليومي اسنادا لغزة ودفاعا عن لبنان ..فيما دفعت بلدة كفركلا الجنوبية اليوم برسائلها العابرة للحدود مشيعة شهيدين من ابنائها اللذين ارتقيا بعدوان صهيوني غادر على الخردلي قبل ايام ..فكان التشييع رسالة صمود بنفس انتصار، وكانت مسيرة التشييع بعزم مسيرات المقاومين وصواريخهم التي تعمق مأزق الاحتلال ..مازال الحدث الأميركي المتمثل في محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق ، المرشح الحالي دونالد ترامب، في واجهة الأحداث الأميركية والعالمية ، من زاويتين أمنية وسياسية ، الزاوية الأمنية التدقيق في ما إذا كانت هناك ثغرات أمنية كان من شأنها أن تتسبب في نجاح اغتيال ترامب ، خصوصا أن الرصاصة ابتعدت عن الرأس سنتيمترات قليلة جدا، وكادت ان تصيب الدماغ إصابة قاتلة. الزاوية السياسية أن نجاته والطريقة التي تصرف بها بعد لحظات من إصابته رفعت منسوب تبنيه للترشح ومنسوب الوصول إلى البيت الأبيض. ترامب بدأ يستثمر في الحادثة ، وأول الأستثمارات دعوته الى إسقاط كل الدعاوى بحقه .إقليميا ، ملف يتقدم على ما عداه في ترتيب الأحداث، عنوانه: ماذا يجري بين سوريا وتركيا؟ اليوم رد الرئيس الأسد على الرئيس أردوغان فسأل : "ما هي مرجعية اللقاء، هل ستكون إلغاء أو إنهاء أسباب المشكلة التي تتمثل بدعم الإرهاب، وانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية؟"، مضيفا "هذا هو جوهر المشكلة". وتابع "إذا لم يكن هناك نقاش حول هذا الجوهر فماذا يعني لقاء" إردوغان؟مسار هذا التطور من شأنه ان ينعكس على المنطقة من زاويتين : النازحون السوريون في تركيا ، والتدخل العسكري التركي في سوريا.اقليميا أيضا ، التصعيد عنوان اليوم أيضا سواء في غزة أو في جنوب لبنان وصولا إلى الحدود السورية اللبنانية حيث استهدفت اسرائيل سيارة ، ومعلومات عن سقوط من فيها ، وتردد أن أبرزهم هو رجل الأعمال السوري محمد براء القاطرجي المقرب من النظام السوري.والبداية من آخر التحقيقات في محاولة إغتيال ترامب.