بيانٌ.. هكذا ردّ "حزب الله" على مجزرة بنت جبيل

أعلن "حزب الله"، ليل الإثنين، قصف مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الفلق والكاتيوشا.

وذكر الحزب أن هذه العملية جاءت رداً على استهداف العدو الإسرائيلي مجزرة مروعة ضد المدنيين في مدينة بنت جبيل - جنوب لبنان.