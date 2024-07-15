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لبنان

بيانٌ.. هكذا ردّ "حزب الله" على مجزرة بنت جبيل

Lebanon 24
15-07-2024 | 17:11
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أعلن "حزب الله"، ليل الإثنين، قصف مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الفلق والكاتيوشا.
 
وذكر الحزب أن هذه العملية جاءت رداً على استهداف العدو الإسرائيلي مجزرة مروعة ضد المدنيين في مدينة بنت جبيل - جنوب لبنان.
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