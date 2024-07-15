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لبنان

المعارضة ماضية في تسويق مبادرتها الرئاسية ولقاء مع "الثنائي" الجمعة

Lebanon 24
15-07-2024 | 22:09
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لا حركة لافتة رئاسيا ، وملء الفراغ يحصل عبر مبادرة المعارضة، التي يبدو انها غير قادرة على احداث خرق في هدا الملف.
وقبيل لقاءات يفترض أن تجمع المعارضة وكلاً من حزب الله وحركة أمل نهاية الأسبوع مبدئياً، التقى وفد نواب المعارضة في مكتبة مجلس النواب، مع وفد من كتلة “التوافق الوطني” ضمّ النائبين حسن مراد ومحمد يحيى، وجرى البحث في المبادرة التي أطلقها نواب المعارضة بشأن الاستحقاق الرئاسي.
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وفي الملف الرئاسي قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، "نحن نحاول أن نقوم بواجباتنا في هذا الموضوع، وكمعارضة علينا أن ندفع بالاتجاه الذي يجب أن يكون، ولكننا نعلم أن "حزب الله" لا يريد رئيساً اليوم لأنه لا يريد في ظل هذه المعركة الكبيرة التي يخوضها أن يكون هناك محاور آخر غيره، فإذا كان هناك رئيس سيكون هو المحاور الوحيد و"حزب الله" لا يريد أن يشاركه أحد في هذا التفاوض الذي سيقوم به لمصلحته ومصلحة إيران".

وأشار الى "أننا اليوم في حالة مقاومة لحالة التعطيل التي يقوم بها "حزب الله" في لبنان من خلال منع الانتخابات الرئاسية وخطف القرار السيادي ومنع الحكومة من القيام بواجبها السيادي والوطني تجاه اللبنانيين عبر المجلس النيابي والاعلام، وعلى المجتمع الدولي أن يعي مسؤولياته تجاه لبنان وأن يضغط على إيران من أجل رفع الضغط على لبنان والسماح للشعب اللبناني أن يعيش الحياة الكريمة ويستعيد عافيته الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية".

بدورها لفتت" القوات اللبنانية" في بيان"الذين يُبدون حرصهم على مبدأ الحوار ويدعون المعارضة إلى القبول بهذا الحوار، إلى أن المعارضة تقدمّت باقتراحين للحوار من دون المس بالدستور، وما على الممانعة سوى أن تختار المقاربة التي تريدها من هاتين المقاربتين".
وقالت "للذين يسألون عن الدوافع وراء رفض طاولة الحوار الرسمية نقول لهم إن الناظم للانتخابات الرئاسية هو الدستور، والخروج عنه مرفوض، والدستور لا ينص على أي طاولة حوار رسمية، بل على العكس يفرض عند شغور سدّة الرئاسة التئام المجلس النيابي فوراً حتى من دون دعوة رئيسه، وممارسة واجبه الانتخابي حتى انتخاب الرئيس العتيد".
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