خلافات عونية في زحلة

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خرجت خلافات"التيار الوطني الحر" في زحلة إلى العلن أخيراً بعد جلسة عُقدت في مكتب محافظ البقاع كمال أبو جودة في 24 الشهر الماضي، لانتخاب نائب رئيس لبلدية زحلة بعد وفاة أنطوان الأشقر الذي كان ينتمي إلى حزب الكتائب، إذ صوّتت العضو البلدي العونية بولين بلعة الذوقي لمرشح القوات اللبنانية جوزف جلخ الذي فاز بأصوات رئيس البلدية أسعد زغيب والقوات إضافة إلى صوت بلعة. وفيما استدعى رئيس التيار جبران باسيل أعضاء البلدية العونيين لإبلاغهم بتحويل بلعة إلى المجلس التأديبي، تبيّن أن الأخيرة صوّتت للمرشح القواتي نكاية بعد التراجع عن وعود بترشيحها للمنصب وترشيح زميلها طوني أبو يونس. وإلى الخلاف العوني - العوني، ثمة امتعاض كتائبي - عوني واسع في المدينة من رئيس البلدية الذي نكث باتفاق ضمني بتقاسم نيابة الرئاسة بين التيار والكتائب.(الاخبار)