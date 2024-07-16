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لبنان

آخر تطورات الجبهة الجنوبية: رشقات رشاشة وقصف بالقذائف الفوسفورية لمجرى الليطاني ليلا

Lebanon 24
16-07-2024 | 00:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض مجرى نهر الليطاني منذ الليلة الماضية لقصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا.  
 
واستمرت فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة والهيئة الصحية في إخماد  الحرائق منذ ساعات الليل حتى السادسة صباحا، في الاحراج المتاخمة لنهر الليطاني جراء القصف الفوسفوري المعادي.
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كما استهدف القصف الإسرائيلي وادي السلوقي لجهة قبريخا وطاول ايضا اطراف بلدة بني حيان بشكل متقطع.
 

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ان العدو أطلق فجرا، نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الاحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب والناقورة وعلما الشعب.
 
 
كما أطلق القنابل المضيئة طوال الليلة الماضية، فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط.

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