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لبنان

مسيّرة إسرائيلية تستهدف ليلا منزلا في حولا

Lebanon 24
16-07-2024 | 00:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان غارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت منزلا في بلدة حولا منصف ليل الإثنين ـ الثلاثاء من دون تسجيل إصابات.
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