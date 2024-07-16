إهتمام سوري مستجد بالملف اللبناني ومراوحة متوقعة بعد استبعاد الحرب الواسعة والتسوية

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بدا واضحا من مسار الاحداث لبنانيا وخارجيا، ان حال المراوحة ستستمر اقله الى ما بعد زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى الولايات المتحدة وخطابه امام الكونغرس واللقاء مع الرئيس جو بايدن، وما يمكن ان يسفر عن هذه الزيارة، لا سيما لجهة الضغط من اجل القبول بوقف اطلاق النار في غزة وبصفقة التبادل، وموضوع الاسلحة العدوانية التي يمكن ان يطلبها من الادارة الاميركية.في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة عودة الاهتمام السوري بالملف اللبناني، اذ ان بعض زوار دمشق، نقلوا ان المسؤولين السوريين عادوا يستفسرون عن تفاصيل بعض القضايا والاستحقاقات في الحياة السياسية اللبنانية للمرة الاولى منذ سنوات.وبحسب الزوار فان دمشق التي تعمل على ايجاد حلول فعلية للازمات التي تمر بها بعد الحرب الداخلية التي خاضتها في السنوات الماضية، باتت اكثر ارتياحا بسبب الانفتاح العربي والخليجي عليها في المرحلة الاخيرة.وبحسب المصادر فإن دمشق اليوم تظهر اهتماما جديا بالملف التركي بالرغم من ايحاء المعنيين انهم غير مستعجلين لاتمام اي صفقة مع الرئيس اردوغان، لكن سوريا مهتمة للغاية بإنهاء العداء مع انقرة.وفي سياق متصل، برز اهتمام أممي حيال لبنان مع اقتراب موعد التجديد لقوات اليونيفيل في آب المقبل، من خلال اجراء مداولات في مجلس الأمن الدولي تمهيداً لاصدار بيان صحافي عن المجلس حول الوضع في لبنان.وعكست أوساط ديبلوماسية "معطيات تستبعد اشتعال حرب واسعة في لبنان، ولكنها تستبعد أيضاً التوصل الى تسوية قريبة المدى في غزة بما يتيح وقف المواجهات وقفاً تاماً في جنوب لبنان". وتبعاً لذلك تتوقع هذه الأوساط "أن يبقى الوضع القائم في الجنوب عالقاً بين استبعاد الحرب الواسعة واستبعاد التسوية في حرب غزة بما يطيل أمد الاستنزاف لوقت غير قصير وفق موجات متفاوتة في وتيرة المواجهات".وفي سياق المواقف الرسمية بدا لافتا قول رئيس مجلس النواب نبيه بري لزواره امس "لا يوجد شيء على الاطلاق، لا مبادرات ولا غير مبادرات.. بعدنا محلنا".وجدد "تمسكه بمبادرته للحوار او تشاور موقت يقضي الى توافق على مرشح او مرشحين يؤدى الى انتخاب رئيس للجمهورية ضمن فترة زمنية لا تتعدى العشرة ايام"، معتبراً "ان الكرة ليست في ملعبه بل هي في ملعب رافضي التوافق مؤكداً استعداده لعقد طاولة الحوار والتشاور فوراً إن كانوا راغبين بالتوافق وإن لم يرغبوا بذلك فعلى مهلهم".حكوميا يعقد مجلس الوزراء، جلسة عند الثامنة والنصف من صباح يوم الخميس في السرايا وعلى جدول أعماله بند وحيد يتعلق بطلب وزارة الدفاع الوطني تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية ليتم إلحاق الناجحين منهم في المباراة التي أجريت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 7/8/2023"