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لبنان

نائب "مستقل" ينصح زميله: "بلاها"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-07-2024 | 01:30
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نصح نائب مستقل زميلا في المعارضة مقربا جداً منه بعدم اضاعة الوقت هو وزملائه بالمبادرة الرئاسية التي طرحوها منذ أسبوع.
وتوجه اليه في باحة المجلس النيابي وأمام عدد من الصحافيين بالقول "يا صديقي، أتعتقد أن المبادرات هي التي سوف تقنع من يجب أن يقتنع بإنتخاب رئيس؟ علينا نحن النواب أن نهتم بناسنا ومناطقنا هذه الفترة لأن الفريق المعطل لن يعود عن تعطيله إلا إذا جاءت الإشارة من الخارج وكلنا ندرك ذلك".
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وتابع "يا صديقي أخبر زملاءك في المعارضة أنه من الأجدى هذه الفترة عدم تضييع الوقت والعمل على ملفات داخلية إنسانية حياتية ومعيشية كون الفرج الرئاسي لم يأتِ بعد".
وقال مصدر نيابي معارض "إن المبادرة التي طرحتها المعارضة لا تزال مستمرة، ولا يمكن القول إنها انتهت".
وأشار "إلى أن وفدا من المعارضة سيلتقي كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، وسيطرح عليهما المبادرة، وبعد سماع موقفهما يبنى على الشيء مقتضاه."


المصدر: لبنان 24

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