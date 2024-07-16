إستياء من نائبين

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تسود أجواء من الإنتقادات في صيدا إزاء عدم استطاعة نائبيها عبدالرحمن البزري وأسامة سعد إيجاد حلول حاسمة لمسألة انقطاع المياه في المدينة، والتي تفاقمت مؤخراً بشكل كبير مع أزمة الكهرباء ونقص الفيول العراقي ضمن معامل الطاقة.ووفقاً للمصادر، فإنّ النائبين المذكورين تلقيا شكاوى كثيرة من أطراف شعبية عديدة للدفع نحو التحرك وحل المسألة بسرعة كون هناك موجة من السخط الشعبي نظراً لانقطاع المياه.ولفتت المصادر إلى أن المواطنين باتوا يواجهون صعوبات مالية لشراء المياه عبر الصهاريج، ما يضعهم أمام واقع صعب خصوصاً خلال موجة الحر الحالية.