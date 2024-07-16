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لبنان
سؤال وجيه عن "معيار "رئيس الحزب
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-07-2024
|
02:15
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سجل داخل أوساط حزبية مسيحية نقاش طويل حول المعيار الذي يتبعه رئيس الحزب في تنقلاته، حيث يغيب عن مناسبات سياسية بالغة الأهمية أقرب جغرافياً من مناسبات إجتماعية يحضرها مع زوجته، ما أثار أخذاً وردّاً داخل الأوساط.
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المصدر:
لبنان 24
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