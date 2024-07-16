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لبنان

نجاة زوجة وابنة نائب بقاعي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-07-2024 | 02:45
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نجت زوجة وإبنة نائب بقاعي من حادث سير مروّع وقع في الأيام الماضية رغم إصابتهما بجروح بالغة.
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المصدر: لبنان 24
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