ارتفاع في سعر قارورة الغاز.. ماذا عن البنزين والمازوت؟

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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان الف ليرة وقارورة الغاز 30 آلف ليرة، فيما تراجع سعر صفيحة المازوت 3 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.652.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.690.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.515.000 ليرة لبنانيةالغاز: 920.00 ليرة لبنانية