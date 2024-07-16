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لبنان

بدء التسجيل في كلية العلوم الفرع الخامس

Lebanon 24
16-07-2024 | 02:19
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أعلن مدير كلية العلوم الفرع الخامس بدء التسجيل للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب السنة الأولى الجدد فقط بدءًا من تاريخ 16/7/2024 .

1- يتم التسجيل من خلال موقع خدمة التسجيل الإداري في الجامعة اللبنانية عبر تعبئة طلب التسجيل على الرابط التالي (http://sisol.ul.edu.lb/Login)
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2- انتظار تحديد موعد للحضور الى الجامعة يرسل عبر البريد الالكتروني الخاص بالطالب بدءًا من 3/9/2024.

3- المستندات المطلوبة للطلاب غير المضمونين:

· طلب أونلاين

· اخراج قيد افرادي اصلي او صورة طبق الأصل على الا تتجاوز مدته  الـ 3 اشهر + صورة عنه.

· صورة شمسية عدد 2.

· طابع مالي 20.000 ل.ل.

4- المستندات المطلوبة للطلاب المضمونين:

· طلاب أونلاين

· اخراج قيد افرادي أو صورة طبق الأصل على ان لا تتجاوز مدته  الـ 3 أشهر.

· إفادة ضمان من الجهة الضامنة (ضمان اجتماعي او تعاونية) او صورة البطاقة الصحية (جيش او قوى أمن..).

· صورة شمسية عدد 2.

· طابع مالي 20000 ل.ل.

ملاحظة: للمراجعة والاستفسار الاتصال على الأرقام التالية:

07761980

03852505
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