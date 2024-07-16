بدء التسجيل في كلية العلوم الفرع الخامس

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أعلن مدير كلية العلوم الفرع الخامس بدء التسجيل للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب السنة الأولى الجدد فقط بدءًا من تاريخ 16/7/2024 .1- يتم التسجيل من خلال موقع خدمة التسجيل الإداري في الجامعة اللبنانية عبر تعبئة طلب التسجيل على الرابط التالي (http://sisol.ul.edu.lb/Login)2- انتظار تحديد موعد للحضور الى الجامعة يرسل عبر البريد الالكتروني الخاص بالطالب بدءًا من 3/9/2024.3- المستندات المطلوبة للطلاب غير المضمونين:· طلب أونلاين· اخراج قيد افرادي اصلي او صورة طبق الأصل على الا تتجاوز مدته الـ 3 اشهر + صورة عنه.· صورة شمسية عدد 2.· طابع مالي 20.000 ل.ل.4- المستندات المطلوبة للطلاب المضمونين:· طلاب أونلاين· اخراج قيد افرادي أو صورة طبق الأصل على ان لا تتجاوز مدته الـ 3 أشهر.· إفادة ضمان من الجهة الضامنة (ضمان اجتماعي او تعاونية) او صورة البطاقة الصحية (جيش او قوى أمن..).· صورة شمسية عدد 2.· طابع مالي 20000 ل.ل.ملاحظة: للمراجعة والاستفسار الاتصال على الأرقام التالية:0776198003852505