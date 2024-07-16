كلمة لباسيل عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي" بعد الظهر

يلقي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كلمة، عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي"، الخامسة والنصف من ظهر اليوم، في المقر العام لـ"التيار" في ميرنا الشالوحي.

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