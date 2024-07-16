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لبنان

كلمة لباسيل عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي" بعد الظهر

Lebanon 24
16-07-2024 | 02:37
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يلقي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كلمة، عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي"، الخامسة والنصف من ظهر اليوم، في المقر العام لـ"التيار" في ميرنا الشالوحي.
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