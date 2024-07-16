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لبنان

الحاج حسن عرض مع رئيسة جمعية "التحريج" تعزيز المساحات الخضراء

Lebanon 24
16-07-2024 | 02:39
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استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن في مكتبه، رئيسة "جمعية التحريج" في لبنان مايا نعمة، وتم البحث في تعزيز المساحات الخضراء ورفع منسوب الثروة الحرجية في معظم المناطق.
وشرح الحاج حسن تفاصيل الاضرار التي تعرضت لها الثروة الحرجية والنباتية "من خلال الاستهداف المباشر للأحراج التي تضم أشجار الملول والغار والصنوبر والسنديان وكروم الزيتون والاشجار المثمرة، بمختلف انواع الاسلحة المحرمة دوليا والحارقة و الكبيرة الانفجار"، وشدد على "ضرورة العمل بالتعاون مع الجميع من اجل اعادة القطاع الزراعي المحاذي لفلسطين المحتلة إلى أفضل من ما كان قبل الحرب".
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