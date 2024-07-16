بين محمد الضيف و "حزب الله".. ماذا كشفت "إغتيالات إسرائيل"؟

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ما يتبين هو أن إسرائيل وجدت نفسها غير قادرة على إنهاء حركة "حماس" و "حزب الله" عسكرياً، والدليل على ذلك هو أن كلام تل أبيب عن "تسويات" و "مفاوضات" ما زال مُستمراً ولم يتوقف، وذلك رغم كل العمليات العسكرية المستمرة على جبهتي غزة ولبنان.إزاء كل ما يظهر.. ماذا تكشف الأحداث المتتالية والاغتيالات المتسارعة عن خطة إسرائيل وخطواتها؟ وهل ستنتهي حربها الأمنية حتى بعد وقف إطلاق النار في غزة ولبنان؟مصادر معنية بالشأن العسكريّ قالت لـ"لبنان24" إنَّ إسرائيل تعمل على تكثيف حربها الاستخباراتية للوصول إلى أهدافٍ محددة بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية، مشيرة إلى أنه من مصلحة إسرائيل استمرار حرب غزة ومعارك جنوب لبنان في الوقت الراهن ولأشهر إضافية كونها تمثل غطاء لعمليات الاغتيال التي تنفذها، في حين أنها تعتبرُ ستاراً لها أمام الدول الغربية كون الإستهدافات التي تنفذها تُعتبر في قاموس إسرائيل وأميركا ودول أخرى، بمثابة تصفية لجهات تابعة لمنظمات مُصنفة "إرهابية".إذاً، بكل بساطة، ما يتبين هو أنّ إسرائيل تستفيد من حملتها الإستخباراتية، والدليل على ذلك هو أنها تحاول "تسييل" أي ضربة في هذا الإتجاه. كذلك، فإن ما يظهر هو أنّ الحرب الأمنية التي تخوضها إسرائيل لتطويق حركة قادة "حماس" و "حزب الله" قد تُعيد نوعاً ما الثقة إلى القيادة العسكرية الإسرائيلية أمام جمهورها، في حين أن إنجاز عمليات اغتيال مُعقدة تستهدفُ رؤوساً كبيرة، ستساهم في قلب المشهد العام على الصعيد الحربي، وبالتالي تغيير معادلات كثيرة.عملياً، في حال تمكنت إسرائيل من استهداف محمد الضيف، عندها سيكون ذلك بمثابة نقطة تحول كبيرة لها، وإن حصل ذلك ستنتقل لاحقاً لتكثيف جهودها بغية تصفية يحيى السنوار، زعيم "حماس" في غزة. إلا أنه ومع ذلك، فإن تحييد الضيف عن المشهد هو الأكثر أهمية بالنسبة لتل أبيب كون الأخير يخوضُ الحرب العسكرية، بينما السنوار هو العقل المُدبر والمخطط لهجمات 7 تشرين الأول الماضي. فعلياً، إذا تم التركيز على الهدف العسكري، فإن اغتيال الضيف هو أول ما يحققه، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إضعاف جناح السنوار كون "حماس" دخلت في مرحلة وجودية مع الحرب الحالية، وبالتالي فإن خسارة قادة ميدانيين بمرتبة الضيف ونائبه رافع سلامة الذي قُتل بضربة خان يونس، سيجعل من تنفيذ أي خطة جديدة أمراً صعباً على صعيد "حماس".لهذا السبب، فإن الأزمة ستكون كبيرة، علماً أن "حماس" كتنظيمٍ محوري داخل غزة، تعتمدُ على قادة معروفين في العلن وذلك بغض النظر عن المسؤولين الآخرين الذين يعتبرون بمثابة "العقل التكتيكي والتخطيطي" لـ"حماس". هنا، تقول المصادر إن "حماس" من حيث المنظومة العسكرية والقيادية، لا توازي "حزب الله" من حيث عملية إعداد الكادرات العديدة والمتشعبة والبدائل الأساسية التي يمكن أن تسد نقصاً معيناً وطارئاً، ما يعني أن أي قضاء على قادة محوريين كبار قد يشكل أزمة فعلية على صعيد إعادة النهوض بالحركة داخل غزة في الوقت الراهن، وإن توفر هذا الأمر فسيستغرق لسنوات.بالنسبة لـ"حزب الله"، فإنّ عمليات الاغتيال لم تؤثر على نطاق عمله، لكن المسألة لا ترتبط بذلك بل بما قد تُقدم عليه إسرائيل لاحقاً حتى وإن أوقفت حربها ضد لبنان. السؤال المحوري هنا، هل ستواصل إسرائيل استهدافاتها؟ السؤال هذا تجيب عنه المصادر بالقول إنّ "هناك قناعة باتت واضحة لدى الأميركيين والإسرائيليين تظهر عبر تقاريرهم وتفيد بأنّ إمكانية القضاء على حزب الله هو أمرٌ ليس سهلاً، لا من الناحية العسكرية ولا حتى من الناحية التنظيمية".كذلك، تشيرُ المصادر إلى أنَّ ما يميز "حزب الله" عن "حماس" هو جهازه الأمني المتفرع وقدرته على تشكيل قادة جُدد وتحركاته الأكثر سهولة بين لبنان وإيران ناهيك عن الأسلحة المتطورة وتوسعه عسكرياً والخبرات والمجالات العديدة ضمنه بالإضافة إلى العدد الكبير من القادة العسكريين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم وسط ساحات قتالية عديدة.لهذا السبب، فإنّ إسرائيل تعي تماماً عدم قدرتها على تطويق الحزب ميدانياً وعسكرياً، لكنها في الوقت نفسه تسعى لضرب قادة محددين مثلما فعلت مع وسام الطويل وطالب عبدالله ومحمد نعمة ناصر وغيرهم، والسبب وراء ذلك هو تصوير إنجازات فعلية باستهدافاتٍ محورية يمكن أن يتم استغلالها أمام الإسرائيليين والقول إنَّ تل أبيب تمكنت من تحييد عناصر خطيرة، وبالتالي هناك تطويق لقوة الحزب ولو بشكل جزئي وبسيط.من هنا، تظهر أهمية إستمرار الحرب بالنسبة لإسرائيل باعتبار أنها تمهد لها الطريق لتنفيذ استهدافات أكبر، فكلما رفعت رصيدها من الاغتيالات كلما زادت من ورقة الضغط الأخيرة الموجودة في يدها. وعليه، تعتبر المصادر أن إسرائيل ومن الناحية العسكرية، قد لا يهمها قصف المدنيين بقدر ما يهمها اغتيال قادة عسكريين يشكلون خطراً عليها، ولهذا السبب من المناسب لها مواصلة حرب الاستنزاف الحالية ضد حزب الله من أن تدخل في حربٍ مباشرة تساهم في خلط أوراق المعادلة ككل.