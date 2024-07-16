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لبنان
اهداف اميركية واوروبية في لبنان… فهل تنجح المفاوضات؟!
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
16-07-2024
|
04:00
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تستمرّ الوساطات الديبلوماسية المتعلّقة بالملفّ اللبناني الداخلي والتي باتت تربط بشكل حاسم بين المعركة المشتعلة على الجبهة الجنوبية ومسارها وكيفية التعاطي معها وبين الأزمة السياسية الداخلية والاستحقاقات الدستورية المُجمّدة والتي بات لزاماً التوصّل الى حلّ سريع لها.
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أهمية ما يتمّ طرحه على لبنان الرسمي اليوم وعلى "حزب الله" من قِبل جهات غربية وعربية يكمن في كونه سلّة متكاملة، وهذا يوحي بأنّ هذه الدول الكبرى المعنية بالشأن اللبناني باتت تنظر الى الأزمة اللبنانية على أنها آنية، ويجب حلّها ووضع ضوابط وحلول نهائية لا يمكن تجاوزها. وأبعد من ذلك، بات حلّ الازمات السياسية والاقتصادية والمالية جزءا من رؤية الدول الكبرى وتحديداً الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية للحلّ في لبنان، وهذا مؤشر الى أن الوصول الى تفاهمات جدية بين واشنطن و"حزب الله" على كيفية إدارة اليوم التالي للحرب في الجنوب وعند الحدود الجنوبية سيكون مدخلاً لوضع آليات كبرى لإنهاء عدد كبير من الأزمات المتداخلة في لبنان.
وتؤكّد مصادر سياسية مطّلعة أن الطروحات التي وُضعت على الطاولة في المرحلة الماضية شملت ملفّات مرتبطة بالاقتصاد، كملفّ التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، كذلك مسألة الحدود البرية وكيفية التعامل مع النقاط الخلافية، اضافة الى المسار السياسي الذي يؤدّي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإنهاء الفراغ القائم وبالتالي العودة الى تثبيت توازنات سياسية تخرج لبنان من أزمات المستمرة منذ سنوات.
ووفق المصادر، فإنّ ثمة أمل لدى بعض الدول الغربية بأن توضع كل هذه الاغراءات أمام "حزب الله" من أجل أن يقبل بتقديم تنازلات فعلية في موضوع الصراع، وإن لم تكن هذه التنازلات مرتبطة بأصل العداء مع اسرائيل، انما بعملية القتال وفتح جبهات بشكل مستمرّ وتشكيل قلق للعدوّ على الحدود الجنوبية.
يبدو أن الهدف الاميركي والاوروبي هو تثبيت الاستقرار الأمني في الجنوب والمنطقة، ومقابل ذلك سيتمّ منح لبنان العديد من المكتسبات.
فهل تسير الامور وفق هذه الاستراتيجية؟!
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
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