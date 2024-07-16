Advertisement

لبنان

ضباب ورطوبة مرتفعة... ماذا عن درجات الحرارة؟

Lebanon 24
16-07-2024 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1223159-638567243094676915.jpg
Doc-P-1223159-638567243094676915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت  دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية، بينما تستقر على الساحل مع رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر. 
Advertisement
 
وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  
طقس صيفي حار يسيطر على لبنان والحوض الشرقى للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها على الجبال وفي الداخل، بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين  24 و32، طرابلس بين 23 و31، وفي زحلة بين  18 و34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ورطوبة مرتفعة على الساحل وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية، بينما تستقر على الساحل مع رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و استقرار في درجات الحرارة والتي هي فوق معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى الجبال ، كما تبقى الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل مع انخفاض في نسبة الرطوبة بخاصة على السواحل الشمالية، بينما تنخفض الحرارة على الجبال وفي الداخل بشكل طفيف انما تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح أحيانا مع تحذير من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية على الشواطئ الرملية بخاصة الشواطئ الشمالية.
-الحرارة على الساحل من 27 الى 32 درجة، فوق الجبال من 20 الى 28 درجة، في الداخل من 20 إلى 36 درجة. 
 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٥ و٣٥ كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيئ على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.
-حال البحر: مائج اجمالا بخاصة شمال البلاد مع ارتفاع الموج بحدود المتر، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
 
-الضغط الجوي: 755  ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5،39
-ساعة غروب الشمس: 19،49
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-07-16
05:55 | 2024-07-16
05:44 | 2024-07-16
05:25 | 2024-07-16
05:10 | 2024-07-16
05:00 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24