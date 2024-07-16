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لبنان
تأخير المؤتمر الصحافي لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
16-07-2024
|
04:25
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تم تأخير موعد المؤتمر الصحافي الذي كان من المقرر أن يعقده وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الى الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم وذلك لاسباب سيشرحها الوزير سلام.
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