تأخير المؤتمر الصحافي لوزير الاقتصاد

تم تأخير موعد المؤتمر الصحافي الذي كان من المقرر أن يعقده وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الى الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم وذلك لاسباب سيشرحها الوزير سلام.

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