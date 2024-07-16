المحميات الطبيعية كنز لبنان البيئي.. لا تفوتوا زيارتها هذا الصيف

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كثيرة هي المعالم الطبيعية والسياحية في لبنان، المشهورة عالمياً والتي تعتبر مقصداً للعديد من السياح واللبنانيين. الا ان العديد من المعالم الطبيعية، ولا سيما المحميات ليست مشهورة بالقدر الكافي ولا يوجد الكثير ممن يقصدونها على الرغم من جمالها وروعتها.وبحسب المعطيات البيئية فان المحميات الطبيعية تغطي حوالي إثنين بالمئة من مساحة لبنان، بعضها "محميات نموذجية"، وأخرى محمية حيوية في منطقة الشرق الأوسط، فلنتعرف عليها:تعتبر محمية أرز الشوف الطبيعية الأكبر من نوعها في لبنان، وهي آخر امتداد للأرز اللبناني جنوبًا، تبلغ مساحتها حوالى 160 كلم2 وتحتوي على 30% من غابات الأرز المتبقية في لبنان. أنشئت هذه المحمية في العام 1996، وفي العام 2005، أعلنتها منظمة الأونيسكو مع القرى الـ "22" المحيطة بها، محمية محيط حيوي تغطي مساحة 500 كلم2، أي نحو 5% من مساحة الوطن.هي ثاني أكبر محمية في لبنان، وتعتبر محمية نموذجية. تمتد على مساحة حوالى 1700 هكتاراً. تحتوي المحمية التي تقع على ارتفاع 1200 متر، على 1020 نوعاً من النباتات، منها 126 نوعاً مهدداً. كما تحتوى على 26 نوعاً من الثدييات و156 نوعاً من الطيور و300 نوعاً من الفطريات و23 نوعاً من البرمائيات.هي ثالث محمية نموذجية في لبنان، وهي تتألّف من مجموعة جزر صغيرة قبالة شاطئ طرابلس. تقع على بعد حوالي 5.5 كلم شمالي غربي طرابلس الميناء. تشكل المحمية أحد المواطن القليلة المتبقية لتوالد السلحفاة الضخمة الرأس والسلحفاة الخضراء المهددتين عالمياً ومكان استراحة لعدد كبير من الطيور المهاجرة، بالإضافة الى أنها غنية بالحياة النباتية الساحلية، وتتميز مياهها بوفرة السمك والإسفنج البحري والكائنات البحرية الأخرى.هو الشاطئ الأكبر المتبقي في لبنان، وتوصف المحمية بأنها ذات الطبيعة "الثلاثية الأبعاد" لما تجمعه من تنوع بيئي، إذ تجمع الغطاء النباتي الأخضر والكثبان الرملية الصفراء والشاطئ البحري الأزرق. وتصل مساحتها إلى 3.8 كلم مربع.تعتبر هذه المحمية التي ترتبط بمحمية اهدن موئلاً للعديد من أنواع الطيور، كما يوجد في المحمية العديد من أنواع الثدييات وغيرها من الحيوانات النادرة.تقع محمية كرم شباط في مرتفعات بلدة القبيات، قضاء عكار. تكمن أهميتها في تنوّعها البيولوجي والبيئي، الذي يتكوّن من أشجار وطيور وحيوانات ونباتات. تحتوي المحميّة على أنواع مختلفة من الأشجار.تقع المحمية غرب مدينة بعلبك على السفح الشرقي لملتقى جبل المكمل والمنيطرة، وتبعد مسافة ٢٥ كلم، على ارتفاع 1500م و3000م فوق مستوى سطح البحر، تقدّر مساحتها بـ510 هكتارات، ما يجعلها أكبر المحميّات الطبيعيّة في لبنان.تضم محمية اليمونة مجموعة كبيرة من الحيوانات التي انقرضت في المناطق الأخرى من لبنان إضافة الى مجموعة كبيرة من الطيور.هناك 1700 نوع نباتي ينمو في اليمونة وأكثر من 150 نباتاً طبياً، و70 نوعاً من الأشجار، إضافة الى الطحالب. وتعدّ اليمونة ملجأ للطيور العابرة.وتحتوي اليمونة على 84 نبعا و4 أنهر دائمة الجريان ونهريين موسميين كما يحتفظ بعض الأهالي في اليمونة على مقتنيات قديمة.