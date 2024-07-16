لبنان يشارك في المؤتمر العالمي 13 لعائلات مريم في تورينو الايطالية

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شاركت فرق السيدة "عائلات مريم" قطاع لبنان بقوة في المؤتمر العالمي 13 لعائلات مريم الذي ينعقد في تورينو في إيطاليا.وشارك من قطاع لبنان الذي يضم لبنان، الإمارات ، قطر، الاردن، حوالي المئة شخص في حضور مرشد القطاع الأباتي سمعان أبو عبدو ومسؤولي أوروبا والشرق الأوسط يوسف وجورجينا بطرس ومسؤولي قطاع لبنان طوني وغادة ابراهيم .وقد خصص صباح اليوم الثلاثاء للصلاة من أجل لبنان وقد تلا الصلوات الأباتي أبو عبدو والزوجين فادي وجوازات برهوش وفي ختام الصلاة تمت تلاوة صلاة الابانا باللغة العربية وأعطيت البركة باللغات العربية والإيطالية والفرنسية والإنجليزية.علماً أن اللغة العربية ليست من اللغات المعتمدة في اللقاء العالمي.وكان افتتح اللقاء العالمي بعد ظهر أمس في Alpina Arena في تورينو بمشاركة أكثر من 9000 شخص من 90 دولة في العالم.وستستمر أعمال اللقاء حتى يوم السبت المقبل 20 تموز الجاري.