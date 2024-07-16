Advertisement

لبنان

لبنان يشارك في المؤتمر العالمي 13 لعائلات مريم في تورينو الايطالية

Lebanon 24
16-07-2024 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1223172-638567266948876852.jpg
Doc-P-1223172-638567266948876852.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شاركت فرق السيدة "عائلات مريم" قطاع لبنان بقوة في المؤتمر العالمي 13 لعائلات مريم الذي ينعقد في تورينو في إيطاليا.
وشارك من قطاع لبنان الذي يضم لبنان، الإمارات ، قطر، الاردن، حوالي المئة شخص في حضور مرشد القطاع الأباتي سمعان  أبو عبدو ومسؤولي أوروبا والشرق الأوسط يوسف وجورجينا بطرس ومسؤولي قطاع لبنان طوني وغادة ابراهيم .
Advertisement
وقد خصص صباح اليوم الثلاثاء للصلاة من أجل لبنان وقد تلا الصلوات الأباتي أبو عبدو والزوجين فادي وجوازات برهوش وفي ختام الصلاة تمت تلاوة صلاة الابانا باللغة العربية وأعطيت البركة باللغات العربية والإيطالية والفرنسية والإنجليزية.
علماً أن اللغة العربية ليست من اللغات المعتمدة في اللقاء العالمي.
وكان افتتح اللقاء العالمي بعد ظهر أمس في Alpina Arena في تورينو بمشاركة أكثر من 9000 شخص من 90 دولة في العالم.
وستستمر أعمال اللقاء حتى يوم السبت المقبل 20 تموز الجاري.

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-07-16
05:55 | 2024-07-16
05:44 | 2024-07-16
05:25 | 2024-07-16
05:10 | 2024-07-16
05:00 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24