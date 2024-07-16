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لبنان

بمواكبة أمنية.. إزالة مخالفات في طرابلس (صور)

Lebanon 24
16-07-2024 | 04:03
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بدأت عملية ازالة المخالفات والتعديات على الاملاك العامة في منطقة ابي سمراء طرابلس صباح اليوم الثلاثاء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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