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لبنان
بدل علاج مرضى غسيل الكلى... كركي يعطي توجيهات جديدة
Lebanon 24
16-07-2024
|
05:10
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أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي توجيهاته لدفع 60 مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى".
وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، انه "منذ أقل من أسبوعين، والتزاما من إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالدفعات الشهرية للمستشفيات كي تبقى هذه الأخيرة قادرة على الاستمرار وتقديم أفضل خدمة صحية للمضمونين، أعطى المدير العام الدكتور محمد كركي توجيهاته لدفع 60 مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى.
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واستكمالا لهذا المسار الهادف إلى تأمين المبالغ المالية اللازمة للمستشفيات من أجل تغطية علاج مرضى غسيل الكلى بنسبة 100 في المئة على حساب الضمان، أعطى المدير العام للصندوق توجيهاته من جديد، بتاريخ 16/7/2024 الى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ 45 مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام حوالي 626 مليار ل.ل.
كما طلب الدكتور كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين.
وفي هذا الإطار، يدعو المدير العام، المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إلى الإسراع بتقديم معاملاتها الإستشفائية إلى مراكز الصندوق كي يصار إلى معالجتها بشكل فوريّ ودفع المبالغ الناتجة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بشكل دوري وشهري".
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