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لبنان

"بالجرم المشهود"... "المعلومات" تلقي القبض على مروجي مخدّرات

Lebanon 24
16-07-2024 | 05:25
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدرات بين الشويفات وخلدة.
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 على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويتيهما، وهما كل من:
- أ. ه. (مواليد عام 2001، لبناني)
- ح. ح. (مواليد عام 2005، لبناني)
بتاريخ 3-7-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة الشويفات أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات تم ضبطها، بتفتيشهما والدراجة عثر على ما يلي:
- مسدس حربي مع ممشط و/5/ طلقات صالحة للاستعمال.
- /18/ مظروفا مدوّن عليها (نت ملك) بداخلها مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالي /65,3/ غ
- /21/ مظروفا مدوّن عليها (باظ ملك) بداخلها مادة الباز زنتها بالكامل حوالي /73,5/ غ
- /7/ مظاريف مدوّن عليها (أجنبي) بداخلها مادة الكوكايين زنة المظروف حوالي /3,6/ غ 
- ورقة بيضاء مدون عليها (1 غرام رمل نت) بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /1,5/ غ
 /5/ مظاريف بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالي /93,8/ غ
- /5/ اكياس بداخلها مادة الماريجوانا زنتها بالكامل حوالي /140/ غ
- محفظة جلدية بداخلها مخدرات، دفتر ورق لف سجائر
- مبلغ /100/ $ مزيّف، هاتفين خلويين ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة تعاطي المخدرات وترويجها على متن الدراجة المضبوطة بين منطقتي الشويفات وخلدة.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.
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