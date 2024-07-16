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لبنان

بري تابع الأوضاع مع أبو فاعور والبزري

Lebanon 24
16-07-2024 | 05:55
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إستقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية .

وتابع الرئيس بري ايضاً التطورات والمستجدات السياسية وشؤوناً انمائية وتشريعية خلال لقائه النائب الدكتور عبد الرحمن البزري .
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