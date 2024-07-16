بري تابع الأوضاع مع أبو فاعور والبزري

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية .



وتابع الرئيس بري ايضاً التطورات والمستجدات السياسية وشؤوناً انمائية وتشريعية خلال لقائه النائب الدكتور عبد الرحمن البزري .

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